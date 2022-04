Uncharted de Ruben Fleisher Meymac, 30 avril 2022, Meymac.

Uncharted de Ruben Fleisher Boulevard du pré Soubise Meymac

2022-04-30 20:45:00 20:45:00 – 2022-04-30 22:45:00 22:45:00

Boulevard du pré Soubise Corrèze Meymac

A 20h45 au Cinéma Le Soubise

Tarifs ; 6,90 €, 5,60 €, 4 €

Adapté d’une des séries de jeux vidéo les plus célèbres et reconnues, ce film raconte l’histoire du jeune et intrépide Nathan Drake et de son partenaire à l’humour vif et piquant, Victor « Sully » Sullivan, lors de leur première chasse aux trésors. Dans cette épopée d’action et d’aventure à travers le globe, les deux personnages partent à la recherche périlleuse du « plus grand trésor du monde », tout en suivant des indices qui pourraient mener au frère de Nathan disparu depuis longtemps.

