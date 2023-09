Journée portes ouvertes de l’Unadev le 13 octobre : la mobilité des personnes aveugles et malvoyantes mise à l’honneur Unadev Lille Lille, 13 octobre 2023, Lille.

La journée portes ouvertes sera ainsi l’occasion de découvrir le spectre d’activités proposées par le centre de Lille pour favoriser l’autonomie des personnes aveugles et malvoyantes, tout en étant guidé par le fil rouge de cette journée : la mobilité.

Facteur essentiel de l’autonomie des personnes vivant avec un handicap visuel et de lutte contre l’isolement, la mobilité des personnes aveugles et malvoyantes est un enjeu central pour l’Unadev. La journée du 13 octobre sera l’occasion de mieux appréhender ce sujet grâce à une programmation riche : ateliers pratiques, cécipétanque, visite guidée, expositions, table ronde, etc. Le programme complet sera disponible sur notre site internet www.unadev.com à partir du 1er octobre. Les portes ouvertes seront également un moment privilégié d’échange avec l’Unadev afin non seulement de mieux connaître les missions de l’association, mais également de renforcer les liens avec les salariés et les bénéficiaires, déjà coutumiers de l’association.

Grand public, personnes aveugles ou malvoyantes, aidants, professionnels de santé, donateurs, adhérents, bénévoles, associations ou institutionnels : rendez-vous donc le 13 octobre à l’Unadev au 15, place aux Bleuets à Lille à partir de 11 heure. Merci de bien vouloir vous inscrire en suivant ce lien.

Contacts presse :

Vanessa Bettray – Directrice de la communication : v.bettray@unadev.com / 07 77 39 64 89

Marguerite SEZER-VARGAS – Chargée de la coordination de la communication des territoires : m.sezer-vargas@unadev.com / 06 23 55 00 40

L’Unadev : l’Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels

L’Unadev s’engage pour une société inclusive qui fait toute sa place à la différence, garantit à tout citoyen le droit de vivre pleinement et lui permet de participer au progrès social. Depuis 1929, elle agit pour prévenir le handicap visuel, accompagner les personnes au quotidien, plaider et œuvrer pour renforcer leur pouvoir d’agir.

L’Unadev, association à visage humain, s’engage à proposer un espace de partage ouvert à chacun. Elle propose à ses publics des activités adaptées à leurs besoins, des projets collectifs et des expériences qui participent au quotidien à l’autonomie, au mieux-être et à l’émancipation.

L’association repose sur sa force collective : ses adhérents, ses donateurs, ses bénévoles, ses salariés répartis dans les 8 centres et son EHPAD, et ses valeurs : proximité, considération, coopération, innovation, exigence et convivialité.

