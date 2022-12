Una bestia – Romain Dubois Châtelaudren-Plouagat, 13 janvier 2023, Châtelaudren-Plouagat .

Una bestia – Romain Dubois

2 Rue du Maillet Châtelaudren-Plouagat Côtes-d’Armor

2023-01-13 – 2023-01-13

Châtelaudren-Plouagat

Côtes-d’Armor

Musique électro – Piano solo – Tout public.

Pianiste, compositeur, interprète et ingénieur du son, le brestois Romain Dubois crée son premier récital solo : une œuvre envoûtante et totale où il explore un rapport animal avec son instrument. Una Bestia est l’aboutissement de plusieurs années d’expérimentations et de compositions. Un piano “ augmenté ” permet à Romain Dubois de jouer avec les codes des musiques électroniques, contemporaines, romantiques et traditionnelles. Une performance inédite et singulière, qui fait appel au corps et au cri, convoque l’homme et la bête, musicalement et physiquement. Totalement habité derrière son piano, Romain Dubois nous embarque dans une transe de l’accélération, du dépassement et délivre une œuvre totale d’un seul trait.

lpem@leffarmor.fr +33 2 96 79 26 40 http://www.petit-echo-mode.fr/agenda/una-bestia-romain-dubois/

