Una Bestia | Romain Dubois, 10 juillet 2022, .

Una Bestia | Romain Dubois

2022-07-10 – 2022-07-10

Una Bestia par Romain Dubois est l’aboutissement de plusieurs années d’expérimentations, de compositions, où les frontières de style n’ont au final que peu d’importance. L’artiste développe ici, sous l’apparente sobriété du piano, une œuvre totale d’un seul trait, une musique minimaliste et raffinée se transformant, devenant physique, furieuse, quasi suffocante. Cette performance/concert inédite et singulière, en faisant appel au corps et au cri, convoque l’homme et la bête, musicalement et physiquement. Romain Dubois, au travers de la transe, de l’accélération et du dépassement, questionne ainsi l’animalité au fond de l’Homme et son irruption souvent imprévue, pourtant universelle.

Una Bestia par Romain Dubois est l’aboutissement de plusieurs années d’expérimentations, de compositions, où les frontières de style n’ont au final que peu d’importance. L’artiste développe ici, sous l’apparente sobriété du piano, une œuvre totale d’un seul trait, une musique minimaliste et raffinée se transformant, devenant physique, furieuse, quasi suffocante. Cette performance/concert inédite et singulière, en faisant appel au corps et au cri, convoque l’homme et la bête, musicalement et physiquement. Romain Dubois, au travers de la transe, de l’accélération et du dépassement, questionne ainsi l’animalité au fond de l’Homme et son irruption souvent imprévue, pourtant universelle.

dernière mise à jour : 2022-04-25 par