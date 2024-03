Un week-end sportif en famille au Musée d’Art moderne de Paris Musée d’Art Moderne de Paris Paris, samedi 27 avril 2024.

Du samedi 27 avril 2024 au dimanche 28 avril 2024 :

.Tout public. A partir de 1 ans. Jusqu’à 18 ans. gratuit

Gratuit* *sur réservation sur place pour les activités du samedi 02/12 *sur réservation préalable à eppm-mam.actionculturelle@paris.fr pour les activités du dimanche 03/12

Lors d’un week-end, venez découvrir entre petits et grands les collections du Musée d’art moderne de Paris sous le prisme d’artistes que le sport a fortement inspiré !

À l’été 2024, Paris sera pour quelques semaines la capitale mondiale du sport à l’occasion des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques,

c’est l’occasion lors d’un week-end de venir découvrir entre petits et grands

les collections du Musée d’art moderne de Paris sous le prisme d’artistes que le sport a

fortement inspiré !

Tout un programme vous est proposé pour porter

un regard différent, amusant, mais aussi instructif sur les liens entre l’art

et le sport, d’activités d’arts plastiques face aux œuvres, aux histoires

contées et partagées dans les salles des collections, ou la pratique d’un

atelier de Yoga devant la Danse d’Henri Matisse ou de danse Hip-Hop

devant le grand rythme de Robert Delaunay. C’est aussi l’occasion d’assister en

famille au spectacle Hand Hop devant la Danse d’Henri Matisse. Chaussez vos baskets pour des moments pleins

d’énergie artistique et sportive !

Samedi 27 avril

Petits artistes sportifs

(En famille pour les 1-3 ans) – A 10h30 – Durée : 1h30 – Gratuit sur inscription en écrivant à EPPM-MAM.actionculturelle@paris.fr

Le sport avec son dynamisme, son mouvement et son esprit d’équipe a inspiré de nombreux artistes de l’art moderne. A travers des peintures, sculptures et installations ils ont capturé l’énergie et l’essence du sport. Parents et enfants dans la visite reprennent les postures de sportifs représentées dans des œuvres, comme l’Equipe de Cardiff de Robert Delaunay. En atelier, les participants commencent par un échauffement artistique où ils explorent différents mouvements puis esquissent rapidement des gestes en laissant le crayon suivre le rythme des imaginations !

Histoires partagées par Clotilde Lebas, conteuse

(En famille, à partir de 6 ans)

À 11h et à 15h – Durée : 1h00 – Gratuit sur inscription en écrivant à eppm-mam.actionculturelle@paris.fr

Clotilde Lebas raconte pour petit.e.s et

grand.e.s, avec l’envie de suspendre le temps. Elle aime tout particulièrement

travailler dans des musées, pour faire y résonner histoires et oeuvres d’art.

Une petite fille qui apprend à boxer…

Un garçon qui, d’un pas de danse, rencontre

une sirène…

Des souliers usés, d’avoir trop marché…

Autant d’histoires qui se déploieront devant

des tableaux (La Danse de Matisse, L’équipe de Cardiff de Delaunay…) qui,

sous vos yeux, prendront un autre sens.

Yoga face aux œuvres

(En famille, à partir de 6 ans)

À 15h30 – Durée : 1h30 – Enfants à partir de 6 ans accompagnés de leurs parents – Gratuit sur inscription en écrivant à EPPM-MAM.actionculturelle@paris.fr

Une séance de yoga Iyengar

en famille devant l’œuvre La danse d’Henri Matisse. Venez expérimenter les postures de Yoga face à ce chef-d’œuvre d’harmonie des couleurs et de

composition plastique duquel se dégage un rythme, une énergie et vous invite

vous aussi à entrer dans la danse et à poursuivre les mouvements des

nymphes.

Dimanche 3 décembre

Visite danse hip-hop face aux œuvres par Karl Libanus La Place- centre culturel Hip Hop de Paris

(En famille, à partir de 6 ans)

À 14h et à 16h – Durée : 1h – Gratuit sur inscription en écrivant à EPPM-MAM.actionculturelle@paris.fr

Venez découvrir en famille les collections du musée à travers une

visite active de danse Hip-Hop. Devant le grand Rythme de Robert Delaunay

laissez-vous embarquer dans un atelier ou le rythme, les mouvements, les formes

et les couleurs de cette œuvre emblématique rejoignent l’esprit et l’énergie de

la danse Hip-Hop ! Accompagnez par un intervenant danseur, même sans pratique

au préalable de la danse, laissez-vous surprendre et venez vivre un moment privilégié

et unique en famille au cœur des collections.

Hand-hop – Scopitone & Cie (Compagnie de théâtre)

Spectacle Danse et théâtre d’objets

(En famille, à partir de 5 ans)

À 14h30 et à 16h30

Durée : 30 minutes

Enfants à partir de 5 ans accompagnés de leurs parents

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Hand Hop est un appel à se saisir de sa liberté à

danser où bon nous semble, une invitation au mouvement continu face aux règles

et normes imposées. Autour d’une course poursuite effrénée entre l’autorité et

la désinvolture, Hand Hop entend rendre à la rue son énergie contagieuse,

vivante de rassemblement, de corps et de musique. Une allusion aux premiers

clips de Hip Hop, combinée d’un clin d’œil à Tex Avery, pour célébrer la Street

dance qui s’impose aujourd’hui comme une incontournable du paysage

chorégraphique contemporain et une victoire sur l’espace public.

Musée d’Art Moderne de Paris 11, avenue du Président Wilson 75016

Contact : https://www.mam.paris.fr/fr/activite/week-end-en-famille-printemps-2024?activity_date=1714204800 eppm-mam.actionculturelle@paris.fr

