Un week-end sans ma femme Compiègne, 15 juillet 2022, Compiègne.

Un week-end sans ma femme

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise

2022-07-15 21:00:00 – 2022-07-16

Compiègne

Oise

Compiègne

Dans la lignée de » Trois hommes et un couffin « , cette comédie désopilante vous plongera ou replongera dans les joies et les béatitudes du pouponnage.

La femme de Hugues est partie pour le week-end avec Sofia, dépressive depuis son accouchement. Hugues savoure d’avance ces 48 heures de paix et de liberté qui se présentent à lui. Mais l’irruption de Max, l’amant potentiel de sa femme puis de Gabriel, le bébé de Sofia, va venir contrarier ses projets et merveilleusement pourrir son week-end. Incompétents et débordés, Hugues et Max vont devoir s’allier pour gérer une mission totalement inédite pour eux : Pouponner.

