Sanguinet Musée du lac de Sanguinet Landes, Sanguinet Un week-end riche en archéologie Musée du lac de Sanguinet Sanguinet Catégories d’évènement: Landes

Sanguinet

Un week-end riche en archéologie Musée du lac de Sanguinet, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Sanguinet. Un week-end riche en archéologie

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée du lac de Sanguinet

### Le musée du lac sera ouvert tout au long de ce week-end particulier pour donner l’occasion de partager un patrimoine archéologique étonnant (bijoux, armes de bronze, pirogues monoxyles etc.). Les découvertes sont issues de sites archéologiques prospectés depuis de nombreuses années et submergés lors de la formation du lac de Sanguinet. Mesures de sécurité sanitaires : les gestes barrières sont appliqués / un parcours directionnel est mis place / la jauge est limitée / le port du masque dans le musée est obligatoire. [**Plus d’information**](https://www.musee-lac-sanguinet.fr/Musee-du-Lac/Actualites-et-Agenda/Les-actus-du-musee/Les-Journees-Europeennes-du-Patrimoine)

Gratuit. Réservation obligatoire. Durée : 45 minutes. Présentation introductive.

Le musée du lac sera ouvert tout au long de ce week-end particulier pour donner l’occasion de partager un patrimoine archéologique étonnant (bijoux, armes de bronze, pirogues monoxyles etc.). Musée du lac de Sanguinet Place de la Mairie, 40460 Sanguinet Sanguinet Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:15:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:15:00

Détails Catégories d’évènement: Landes, Sanguinet Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée du lac de Sanguinet Adresse Place de la Mairie, 40460 Sanguinet Ville Sanguinet lieuville Musée du lac de Sanguinet Sanguinet