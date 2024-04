Un week-end pour soi Gîte ferme Castagnet Lucq-de-Béarn, vendredi 7 juin 2024.

Un week-end pour soi Gîte ferme Castagnet Lucq-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Week-end de déconnexion et de lâcher prise au coeur du Béarn !

Un moment privilégié, un retour à soi pour soi au milieu des vignes avec au programme des pratiques de pleine conscience avec un groupe bienveillant et dans l’ouverture du coeur.

Au programme du week-end (un entretien individuel et en groupe sera proposé pour personnaliser vos activités) Yoga doux pour réveiller son corps en douceur, sophrologie, balade au milieu des vignes, atelier créatif en céramique d’un objet personnalisé, échanges et partages autour de moments conviviaux et participatifs, soins énergétiques en option. 70 70 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07 18:00:00

fin : 2024-06-09

Gîte ferme Castagnet 174 Chemin Sègues

Lucq-de-Béarn 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

