Un week end pour se dorloter au Floridorlot, 18 mars 2023, Florimont-Gaumier Florimont-Gaumier.

Un week end pour se dorloter au Floridorlot

4 Route des Deux Villages Florimont-Gaumier Dordogne

2023-03-18 – 2023-03-19

Florimont-Gaumier

Dordogne

Florimont-Gaumier

EUR 350 Samedi 18 et Dimanche 19 mars un W-E pour se dorloter!

A Florimont Gaumier au programme:

Sophrologie

Voyages sonores

YogaRandonnées

Massages

Tarif 350€ le WE en pension complète à partir du vendredi à 18h

Renseignements et réservations auprès de Cécile Bouquet au 06 78 19 72 16

Samedi 18 et Dimanche 19 mars un W-E pour se dorloter!

A Florimont Gaumier au programme:

Sophrologie

Voyages sonores

YogaRandonnées

Massages

Renseignements et réservations auprès de Cécile Bouquet au 06 78 19 72 16

+33 6 78 19 72 16 Floridorlot

pixabay

Florimont-Gaumier

dernière mise à jour : 2023-02-16 par