UN WEEK-END MÉDIÉVAL Bram A.D.T. de l'Aude / OTI Au Coeur des Collines Cathares Bram Catégories d’Évènement: Aude

Bram

UN WEEK-END MÉDIÉVAL, 11 mars 2023, Bram A.D.T. de l'Aude / OTI Au Coeur des Collines Cathares Bram. UN WEEK-END MÉDIÉVAL Bram Aude

2023-03-11 14:00:00 14:00:00 – 2023-03-11 22:00:00 22:00:00 Bram

Aude Bram L’association « La sauce bramaise » vous propose de vous plonger en plein Moyen-Age ! Au programme : de multiples animations tout le week-end (combats de chevaliers, vie de camp au Moyen-Age, spectacle de feu…) + le spectacle jeune public interactif « Où vas-tu dragonnier ? » le samedi à 17h (sur réservation). En collaboration avec « Les Chevaliers d’Oc » Bram

dernière mise à jour : 2023-03-06 par A.D.T. de l’Aude / OTI Au Coeur des Collines Cathares

Détails Catégories d’Évènement: Aude, Bram Autres Lieu Bram Adresse Bram Aude A.D.T. de l'Aude / OTI Au Coeur des Collines Cathares Ville Bram A.D.T. de l'Aude / OTI Au Coeur des Collines Cathares Bram Departement Aude Lieu Ville Bram

Bram Bram A.D.T. de l'Aude / OTI Au Coeur des Collines Cathares Bram Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bram a.d.t. de l'aude / oti au coeur des collines cathares bram/

UN WEEK-END MÉDIÉVAL 2023-03-11 was last modified: by UN WEEK-END MÉDIÉVAL Bram 11 mars 2023 A.D.T. de l'Aude / OTI Au Coeur des Collines Cathares Aude Bram Bram, Aude

Bram A.D.T. de l'Aude / OTI Au Coeur des Collines Cathares Bram Aude