Un week-end gratuit autour de la ferme à la Villette Parc de la Villette Paris, samedi 23 mars 2024.

Du samedi 23 mars 2024 au dimanche 24 mars 2024 :

samedi, dimanche

de 14h15 à 18h00

samedi, dimanche

de 10h00 à 13h15

.Tout public. gratuit

Entrée gratuite et inscription aux ateliers sur place

Le temps d’un week-end, les animaux de La Ferme de La Villette accueillent leurs amies les brebis solognotes de Vernopâture©, entreprise qui contribue à la sauvegarde de cette race qui ne compte plus que 3000 têtes en France. Un troupeau de 40 brebis et leurs petits, tout juste sortis de leur bergerie pour une nouvelle saison d’écopâturage, viendra à la rencontre des publics de La Ferme de La Villette pour un grand week-end d’activités autour de la laine.

C’est l’occasion d’assister à une démonstration de tonte de laine, de rencontrer le berger et son chien qui mène le troupeau, d’échanger sur les pratiques de l’écopâturage et de découvrir les possibilités d’utilisation qu’offre la laine brute à travers divers ateliers : présentation sensorielle, fabrication de bracelets, teinture végétale…

Des démonstrations qui permettront de comprendre le chemin de la laine de la tonte à l’utilisation de la laine en pelote en passant par la teinture. Des représentants de chaque discipline seront présents pour expliquer et partager leur art et leur passion. Autant de savoirs traditionnels que de moments créatifs à partager en famille.

À La Ferme on pourra observer le travail du chien de berger, voir la tonte de la laine sur quelques brebis, découvrir la façon dont on travaille la laine avec des démonstrations de tri des toisons, de lavage et cardage (travail des fibres afin de les démêler). Ce sera aussi l’occasion d’assister à une présentation des animaux permanents : ânesses, lapins, poules et chèvres.

Dans les Jardins passagers se succéderont démonstrations de filage au rouet, activités de tissage et de teinture végétale, ateliers de fabrication de bracelets ou d’Ojos de Dios et de boules pour les oiseaux.

Des contes et autres activités autour de la laine et des animaux attendent le public à Little Villette : ateliers de tampons, la colline aux animaux, l’art du pliage et des origamis…

Parc de la Villette 221 Avenue Jean Jaurès 75019

Contact : https://lavillette.com/programmation/week-end-laine-a-la-ferme_e2011 https://lavillette.com/programmation/week-end-laine-a-la-ferme_e2011

Ville de Paris