Un week-end exceptionnel avec la chanteuse Noëmi Waysfeld Maison des mots (librairie Oxymore) Port-Vendres, vendredi 15 mars 2024.

Un week-end exceptionnel avec la chanteuse Noëmi Waysfeld Rencontre et deux concerts à la Maison des mots / librairie Oxymore (Port-Vendres) 15 – 17 mars Maison des mots (librairie Oxymore) 18€ / 14€ (tarif réduit). Forfait pour les deux concert.

Vendredi 15 mars 18h. Rencontre avec Noëmi Waysfeld.

Samedi 16 mars 20h30. Concert. Un voyage d’hiver. Franz Schubert.

Avec Guillaume de Chassy au piano.

Dimanche 17 mars 18h. Concert. Soul of Yiddish (ainsi que des chansons et des mélodies française, des chansons de Barbara…).

Avec Antoine Rozenbaum (contrebasse) et Jérôme Brajtman (guitare).

Maison des mots (librairie Oxymore) 1 rue Arago 66660 Port-Vendres Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 07 900 389 »}]

Port-Vendres