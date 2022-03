Un week-end d’été à Villeurbanne : Gandini Juggling, Dan Acher Villeurbanne Villeurbanne Catégories d’évènement: Rhône

Villeurbanne

Un week-end d’été à Villeurbanne : Gandini Juggling, Dan Acher Villeurbanne, 2 juillet 2022, Villeurbanne. Un week-end d’été à Villeurbanne : Gandini Juggling, Dan Acher Villeurbanne

2022-07-02 17:00:00 17:00:00 – 2022-07-03

Villeurbanne Rhône Villeurbanne Rhône Villeurbanne est, pour 2022, sacrée Capitale française de la culture, alors les Nuits de Fourvière s’associent le temps d’un week-end à cette joyeuse fête avec un programme en plein air sculpté pour l’occasion. contact@nuitsdefourviere.fr +33 4 72 32 00 00 http://www.nuitsdefourviere.com/ Villeurbanne

dernière mise à jour : 2022-03-11 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Villeurbanne Autres Lieu Villeurbanne Adresse Ville Villeurbanne lieuville Villeurbanne Departement Rhône

Villeurbanne Villeurbanne Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/

Un week-end d’été à Villeurbanne : Gandini Juggling, Dan Acher Villeurbanne 2022-07-02 was last modified: by Un week-end d’été à Villeurbanne : Gandini Juggling, Dan Acher Villeurbanne Villeurbanne 2 juillet 2022 rhône Villeurbanne

Villeurbanne Rhône