Un week end au Moulin Jaune en partenariat avec le Festival Paris l’été, avec le Slava’s SnowShow et les DakhaBrakha Le Moulin Jaune, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Crécy-la-Chapelle.

Un week end au Moulin Jaune en partenariat avec le Festival Paris l’été, avec le Slava’s SnowShow et les DakhaBrakha

du samedi 17 juillet au dimanche 18 juillet à Le Moulin Jaune

Le Moulin Jaune est un laboratoire de création inauguré en 2001 par le clown russe Slava Polunin, fondateur du Snowshow et de nombreux spectacles de rue. Siège de l’Académie des Fous, il est labellisé « jardin remarquable » et « patrimoine régional d’Ile de France ». Dans ce cadre naturel unique situé au bord du Grand Morin à Crécy-la-Chapelle, à une heure de Paris, de nombreux artistes et artisans, jardiniers et cuisiniers, créent in situ et donnent vie à un monde à la fois réel et merveilleux. Cet été, le Moulin Jaune s’associe au festival Paris l’été sur deux week-ends d’ouverture exceptionnels pour une promenade artistique inédite : au milieu de ce jardin aux multiples couleurs, tantôt blanc, rouge, noir ou violet, à deux pas d’une cabane, d’un kiosque indien ou d’une barque en forme de lune, retrouvez les voix enivrantes des Dakhabrakha et la vertigineuse Fugue de Yoann Bourgeois. Point d’orgue de ce parcours, Assisyai, le légendaire clown hirsute et mélancolique du Slava’s Snowshow, vous entraînera dans ses improbables aventures où se mêlent magie, poésie et tempête de neige, dans une version présentée pour la première fois en extérieur en union avec la nature ! **En savoir plus** Le Moulin Jaune : [[www.moulinjaune.com](www.moulinjaune.com)](www.moulinjaune.com) Le Festival Paris l’été : [[www.parislete.fr](www.parislete.fr)](www.parislete.fr) Le Slava’s Snow Show : [[www.slavasnowshow.com](www.slavasnowshow.com)](www.slavasnowshow.com) DakhaBrakha : [www.dakhabrakha.com.ua](https://www.dakhabrakha.com.ua/) Yoann Bourgeois : [site officiel](https://www.ccn2.fr/yoann-bourgeois-rachid-ouramdane/yoann-bourgeois/)

35 € tarif plein / 30€ tarif réduit / 20€ moins de 12 ans

Au milieu de ce jardin remarquable aux multiples couleurs, retrouvez les voix enivrantes des Dakhabrakha et, pour la première fois en plein air, le légendaire Slava’s Snowshow.

Le Moulin Jaune 1 sente du Moulin-Nicole 77580 Crécy-la-Chapelle Crécy-la-Chapelle Seine-et-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-17T11:00:00 2021-07-17T18:00:00;2021-07-18T11:00:00 2021-07-18T18:00:00