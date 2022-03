Un week-end à la campagne Chavençon Chavençon Catégories d’évènement: Chavençon

Le comité des fêtes présente, au cœur même du village de Chavençon blotti aux pieds des buttes du Rosnes, Campagn'Arts, une exposition gratuite d'œuvres (peintures, vitraux, miniatures, photographies) d'artistes amateurs confirmés le samedi 14 mai et le dimanche 15 mai, et organise sa 2ème Petite Brocante ce même dimanche 15 mai jusqu'à 18h.

