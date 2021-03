Rouen Carsat Normandie Rouen, Seine-Maritime Un webinaire pour les garagistes Carsat Normandie Rouen Catégories d’évènement: Rouen

du vendredi 26 mars au vendredi 2 avril à Carsat Normandie

Objectifs de la formation : * Savoir mettre en œuvre la démarche RC Pros dans son entreprise,

* Identifier les produits chimiques utilisés ou émis,

* Évaluer et hiérarchiser les risques liés aux agents chimiques,

* Établir un plan d’action,

* Pérenniser les actions. La formation d’une personne ressource en prévention des risques chimiques s’inscrit dans le cadre d’un projet d’entreprise défini par le dirigeant, le candidat et la Carsat Normandie.

[En savoir plus et s’inscrire](https://www.carsat-normandie.fr/home/entreprises/actualites-entreprise/toutes%20les%20actualites/un-webinaire-pour-les-garagistes.details-actualite.html)

Entrée libre

Ce webinaire a pour objectif de permettre à tout garage de mettre en œuvre son projet de prévention des risques chimiques. Carsat Normandie 5 avenue du Grand Cours Rouen Rouen rive gauche Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-26T11:00:00 2021-03-26T12:00:00;2021-03-30T11:00:00 2021-03-30T12:00:00;2021-04-02T11:00:00 2021-04-02T12:00:00

