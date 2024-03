Un Vrai Bonheur, une pièce de théâtre présentée par la troupe de La Mascarade Chemin de la Caillaudière 45760 Boigny-sur-Bionne Boigny-sur-Bionne, samedi 30 mars 2024.

Un Vrai Bonheur, une pièce de théâtre présentée par la troupe de La Mascarade Venez passer une belle soirée en compagnie de la Troupe de La Mascarade de Boigny Sur Bionne 30 mars – 20 avril Chemin de la Caillaudière 45760 Boigny-sur-Bionne Réservation en ligne ou achat sur place (Tarif plein 8€ / Tarif réduit 5€)

Début : 2024-03-30T20:30:00+01:00 – 2024-03-30T23:00:00+01:00

Fin : 2024-04-20T20:30:00+02:00 – 2024-04-20T23:00:00+02:00

Un Vrai Bonheur, une pièce de Didier Caron présentée par La Mascarade

« Nous voici au mariage de Mathilde et Christophe !

Autour de la mariée, les couples s’interrogent : « Et si c’était à refaire ? ».

Tout est prévu pour que ce mariage se déroule au mieux ! Les meilleurs amis des mariés sont présents et l’ambiance joyeuse et festive.

Une révélation inattendue ainsi qu’une série de surprises risquent pourtant de bouleverser la soirée.

Cette journée, traditionnellement la plus heureuse de la vie d’un couple, sera-t-elle un vrai bonheur ? »

Chemin de la Caillaudière 45760 Boigny-sur-Bionne

