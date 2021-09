Lalinde La Bastide Lalinde Dordogne, Lalinde Un voyage en Dordogne à travers la Bastide Lalinde La Bastide Lalinde Lalinde Catégories d’évènement: Dordogne

Lalinde

Un voyage en Dordogne à travers la Bastide Lalinde La Bastide Lalinde, 18 septembre 2021, Lalinde. Un voyage en Dordogne à travers la Bastide Lalinde

La Bastide Lalinde, le samedi 18 septembre à 11:00 Gratuit. Entrée libre.

N’hésitez pas à assister à la visite guidée de la bastide de Lalinde. Au programme : Lalinde et son histoire mais également ses mythes et légendes autour de la Dordogne. La Bastide Lalinde 24150 Lalinde Lalinde Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Lalinde Autres Lieu La Bastide Lalinde Adresse 24150 Lalinde Ville Lalinde lieuville La Bastide Lalinde Lalinde