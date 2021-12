Un voyage de l’Oural à Paris Cosmopolis, 23 décembre 2021, Nantes.

Un voyage de l’Oural à Paris

Cosmopolis, le jeudi 23 décembre à 19:00

L’Oural. Entre Europe et Asie, toundra polaire et campagnes verdoyantes. À travers ses chansons, Veronika Bulycheva invite à plonger au cœur de cette Russie, belle et complexe. Un univers sensible, qu’elle ouvre avec bienveillance et hospitalité, en mêlant russe et français. De cette guitare si singulière qui l’accompagne, elle tire des notes claires mais aussi plus graves et tourmentées, pour dire le vivre ici et là-bas. Avec une exactitude qui transporte irrésistiblement, d’un rire d’enfant cristallin au murmure de la steppe, sa voix bascule du lyrique au blues, et vient vous chercher au plus profond de l’émotion. Un voyage au sein de l’âme slave, où l’on sait rire d’un drame autant qu’en pleurer, et que l’on porte longtemps en soi. (Elodie Lantelme)

Entrée : 5 € – Pass sanitaire à présenter à l’accueil

Concert de Véronika Bulycheva

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique



