### La Villa-des-Iles ouvre ses portes ! Venez visiter une exposition sur l’histoire de cette villa Art-Nouveau au bord de la Gartempe. A la clé, une projection de photos de 1900 en 3D. Construite en 1906 dans le style Art-Nouveau, cette villa est exceptionnelle pour une commune éloignée du littoral et des centres urbains. A ce titre elle est inscrite au titre des Monuments historiques. L’exposition sur l’histoire de la villa et de ses propriétaires est organisée par l’association VGCA (Vals de Gartempe, Creuse, Anglin). La consultation et la vente des publications de l’association VGCA sur le patrimoine des Vals de Gartempe et Creuse est prévue. Vous découvrirez également le libre « Une villa Art-Nouveau au bord de la Gartempe. La Villa-des-Iles ».

Gratuit. Entrée libre.

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

