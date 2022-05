Un voyage aux cœurs de ceux qui franchissent les frontières, 23 mai 2022, .

Un voyage aux cœurs de ceux qui franchissent les frontières

2022-05-23 – 2022-05-23

“J’ai perdu quatre ans de ma vie à traverser ces frontières pour trouver un pays d’asile. […] C’était très difficile, mais quand on part d’Afghanistan, on sait qu’on peut mourir pour trouver une vie meilleure.”

Zabih Khan Shinwari, comédien



Une rencontre, deux, puis trois… Des moments communs, des fragments de vie partagés, des liens qui se tissent et un groupe émerge. C’est ainsi qu’est né, pas à pas, alors que je travaillais en tant qu’éducatrice spécialisée, le spectacle Un voyage aux cœurs de ceux qui franchissent les frontières. Les nationalités se mélangent, les langues se mêlent : ce spectacle est un échange, un partage. Il est fait de récits de traversées, de danses et musiques traditionnelles, de chants, de rap et de poésie… Il vient bousculer nos frontières pour ouvrir une brèche vers l’ailleurs, l’inconnu. Il nous invite à faire un pas de côté pour permettre la rencontre avec l’Autre. Émilie Rasseneur



La création sera suivie d’un bord de plateau en compagnie d’Émilie Rasseneur et des comédiens, puis d’un repas convivial (prix libre) aux mille saveurs des cultures de l’équipe artistique.



Distribution



• Mise en scène Émilie Rasseneur / Cie Nava Rasa. En collaboration avec Mireille Arnaud et Olivier Miguet, formateurs FLE.

Crédits de production



Avec le soutien de Châteauvallon-Liberté – scène nationale de Toulon et du Port des créateurs de Toulon.

Une création partagée d’Émilie Rasseneur

