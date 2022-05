Un voyage autour de l’orgue Conservatoire Marcel Dupré Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Un voyage autour de l’orgue Conservatoire Marcel Dupré, 25 mai 2022, Meudon. Un voyage autour de l’orgue

Conservatoire Marcel Dupré, le mercredi 25 mai à 19:30 Entrée libre dans la limite des places disponibles

Un voyage autour de l’orgue Conservatoire Marcel Dupré 7 Boulevard des Nations Unies, Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-25T19:30:00 2022-05-25T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Conservatoire Marcel Dupré Adresse 7 Boulevard des Nations Unies, Meudon Ville Meudon lieuville Conservatoire Marcel Dupré Meudon Departement Hauts-de-Seine

Conservatoire Marcel Dupré Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

Un voyage autour de l’orgue Conservatoire Marcel Dupré 2022-05-25 was last modified: by Un voyage autour de l’orgue Conservatoire Marcel Dupré Conservatoire Marcel Dupré 25 mai 2022 Conservatoire Marcel-Dupré Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine