Un voyage au cœur de la nature de l’île de Ré Maison du Fier – LPO, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Les Portes-en-Ré.

Un voyage au cœur de la nature de l’île de Ré

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison du Fier – LPO

### A travers l’exposition « Ré, île nature », partez plonger au cœur de l’océan, vous enivrer des parfums des dunes, vous immerger dans la forêt de pins et de chênes verts… Voici ce qui vous attend et bien plus encore ! Visiter la Maison du Fier, c’est aussi l’occasion de découvrir la Réserve Naturelle de Lilleau des Niges, en vous promenant, en faisant une visite auto-guidée ou en utilisant le jeu de piste. Les jumelles sont conseillées afin d’observer les oiseaux dans de bonnes conditions. Voici ce qui vous attend et bien plus encore !

Gratuit. Entrée libre. Location jumelles sur réservation.

Maison du Fier – LPO Route du vieux port, 17880 Les Portes-en-Ré Les Portes-en-Ré Charente-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:00:00