Un voyage au cœur de Bach et de la musique ancienne la chapelle Sainte Thérèse de Riva-Bella Ouistreham, dimanche 17 mars 2024.

Après le magnifique récital de piano de Manuel Lucas à Creully, nous vous proposons de découvrir un nouvel instrument que l’on prétend être l’ancêtre du piano, le clavecin.

Certes sa forme et son clavier rappelle le piano mais les deux instruments sont construits différemment. Le clavecin, plutôt que d’être un instrument à cordes frappées, est un instrument à cordes pincées. Sa sonorité est donc très différente de celle du piano, plus légère et plus délicate.

Il apparaît dès le XVIe siècle mais son apogée est aux XVIIe et XVIIIe siècle, soit pendant les époques baroque et classique, et, comme bien d’autres instruments, il connaît une longue éclipse pendant tout le XIXe pour laisser la place au piano. Même sort pour le violoncelle baroque, son compagnon favori, qui ne deviendra un instrument virtuose qu’après une longue période de maturation.

La concurrence qui l’oppose à la basse de viole de gambe est serrée. Mais à la fin du XVIIIe siècle, la basse de viole est supplantée définitivement ; les virtuoses du violoncelle parviennent à convaincre leurs contemporains de ses qualités de timbre et de virtuosité, et des œuvres majeures font sa renommée, en particulier les six Suites pour Violoncelle seul de Bach.

Deux jeunes musiciennes nous proposent d’apprécier la délicatesse du clavecin et les qualités de timbre du violoncelle baroque au cours d’un concert intitulé un voyage au cœur de Bach et de la musique ancienne sublimée par ces deux instruments.

Nous vous attendons nombreux pour profiter de ce moment rare, un concert avec deux instruments nobles et plutôt rare pour ce qui concerne le clavecin.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 17:00:00

fin : 2024-03-17

la chapelle Sainte Thérèse de Riva-Bella 2 Avenue de Trouville

Ouistreham 14150 Calvados Normandie musiqueenecrin@gmail.com

