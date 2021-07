Saujon Train des Mouettes Charente-Maritime, Saujon Un voyage aller-retour sur la journée ! Train des Mouettes Saujon Catégories d’évènement: Charente-Maritime

### Embarquez à bord du Train des Mouettes ! Idéal pour découvrir la ligne ferroviaire ouverte en 1876 et autrefois utilisée pour le transport des huîtres entre Saujon et La Tremblade. Départs de Saujon et de La Tremblade, retrouvez le détail des horaires sur : [www.traindesmouettes.fr](http://www.traindesmouettes.fr)

5€.

