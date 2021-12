Nantes Cosmopolis Loire-Atlantique, Nantes Un voyage à travers le temps – concert d’Alexei Khorev Cosmopolis Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Un voyage à travers le temps – concert d’Alexei Khorev Cosmopolis, 9 janvier 2022, Nantes. 2022-01-09 Pass sanitaire à présenter à l’accueil

Horaire : 15:00 16:30

Gratuit : non Entrée : 5 € Pass sanitaire à présenter à l’accueil Concert de guitare classique par le virtuose russe de la guitare Alexei KhorevAlexei Khorev a obtenu un 1er prix du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et est lauréat des concours internationaux. Son concert propose un voyage à travers le temps, de Jean-Sébastien Bach aux tangos d’Astor Piazzolla en passant par la musique d’Isaac Albeniz, Francisco Tarrega et Nikita Koshkin. Cosmopolis adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville 02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr

