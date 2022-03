Un voilier nommé Kurun, dans le sillage de Jean-Yves Tourmelin Centre culturel Athanor, 26 avril 2022, Guérande.

Un voilier nommé Kurun, dans le sillage de Jean-Yves Tourmelin

Centre culturel Athanor, le mardi 26 avril à 18:00

Michel GERMAIN évoque le souvenir de ce grand navigateur et de son voilier du patrimoine emblématique construit de 1946 à 1948 au chantier Leroux du Croisic à bord duquel il effectua le tour du monde à la voile qui lui valut un accueil triomphal à son retour le 7 juillet 1952. Il rendit compte de sa circumnavigation dans « Kurun autour du monde » , livre de chevet de toute une génération de navigateurs. Michel GERMAIN rappellera le contexte de l’époque, l’éveil d’une vocation, le lien fusionnel entre le navigateur et son voilier, les conditions de cette navigation qui contribua à murir la compréhension du monde et la spiritualité du navigateur, l’exigence de vie d’un homme épris de sincérité et de vérité, adepte avant la lettre d’une certaine frugalité qui effectua le choix d’une distanciation volontaire à l’égard de l’agitation du monde afin d’approfondir une quête intérieure. Enfin, Michel GERMAIN évoquera l’exigeante et constante tension que constitue la sauvegarde d’un voilier du patrimoine depuis 1993, propriété de la ville du Croisic et de la dynamique assurée par l’association des Amis du Kurun en charge de son entretien et de sa promotion. **+ d’infos :** [[www.amisdeguerande.com](www.amisdeguerande.com)](www.amisdeguerande.com)

Entrée libre

Une conférence organisée par les Amis de Guérande

Centre culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne, Guérande Guérande Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-26T18:00:00 2022-04-26T19:30:00