Bouches-du-Rhône Eygalières 25 25 Le Lundi 18 juillet à 21h, retrouvez à l’Espace Étienne Vatelot le concert « Un violon à … Eygalières » avec les artistes Renaud Capuçon et Guillaume Bellom. Concert de musique classique à Eygalières ! mairie.eygalieres@wanadoo.fr +33 4 90 95 91 01 http://mairieeygalieres.com/ Le Lundi 18 juillet à 21h, retrouvez à l’Espace Étienne Vatelot le concert « Un violon à … Eygalières » avec les artistes Renaud Capuçon et Guillaume Bellom. Espace Étienne Vatelot Avenue de la Lèque Eygalières

