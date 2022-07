UN VILLAGE, UNE COOPÉRATIVE

UN VILLAGE, UNE COOPÉRATIVE, 11 octobre 2022



2022-10-11 – 2022-11-06 Cette exposition photographique réalisée

par Melkan Bassil montre la diversité et

la richesse d’un patrimoine fortement

identitaire, d’une architecture devenue

emblématique. Elle met en lumière

un modèle d’organisation collective…

Elle raconte, au regard des styles et des

éléments architecturaux, une histoire

sociale. Caves coopératives du Pays d’art et

