Saint-Hilaire-Fontaine Saint-Hilaire-Fontaine,village de Thareau Nièvre, Saint-Hilaire-Fontaine Un village et la Loire : découverte historique et géographique de Port-Thareau (Saint-Hilaire-Fontaine) Saint-Hilaire-Fontaine,village de Thareau Saint-Hilaire-Fontaine Catégories d’évènement: Nièvre

Saint-Hilaire-Fontaine

Un village et la Loire : découverte historique et géographique de Port-Thareau (Saint-Hilaire-Fontaine) Saint-Hilaire-Fontaine,village de Thareau, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Saint-Hilaire-Fontaine. Un village et la Loire : découverte historique et géographique de Port-Thareau (Saint-Hilaire-Fontaine)

Saint-Hilaire-Fontaine, village de Thareau, le vendredi 2 juillet à 18:00

Trop rares sont les Nivernais à connaître **Thareau, hameau de Saint-Hialire-Fontaine** ancré dans une courbe de la Loire, aux confins de la Nièvre et du Bourbonnais. Dans le sillage de **Bernadette Petit-Dorot**, partons à la découverte de ce village au XIXe siècle : le port de Loire, le passage du bac, la lente construction de la levée et les crues dévastatrices. Plus que jamais, la Loire impose sa présence et magnifie le lieu. **Rendez-vous sur la levée de Thareau vendredi 2 juillet à 18h !** A l’issue de cette découverte, la commune de Thareau vous offre un rafraîchissement !

Manifestation libre et gratuite

A l’occasion de la parution du182e numéro des Annales des pays nivernais, la Camosine vous invite à découvrir Thareau avec Bernadette Petit-Dorot, auteur Saint-Hilaire-Fontaine,village de Thareau Saint-Hilaire-Fontaine Saint-Hilaire-Fontaine Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-02T18:00:00 2021-07-02T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nièvre, Saint-Hilaire-Fontaine Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Hilaire-Fontaine,village de Thareau Adresse Saint-Hilaire-Fontaine Ville Saint-Hilaire-Fontaine lieuville Saint-Hilaire-Fontaine,village de Thareau Saint-Hilaire-Fontaine