Aubagne Village des Santons Aubagne, Bouches-du-Rhône Un village d’argile Village des Santons Aubagne Catégories d’évènement: Aubagne

Bouches-du-Rhône

Un village d’argile Village des Santons, 18 septembre 2021, Aubagne. Un village d’argile

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Village des Santons Des visites commentées vous seront proposées à 10h et 16h pour découvrir ces petits villages provençaux mis en scène par l’association des Céramistes et Santonniers du Pays d’Aubagne. Village des Santons 16 avenue antide boyer 13400 Aubagne Aubagne La Coueste Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

