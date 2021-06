Châtel Châtel Châtel, Haute-Savoie Un village au fil de l’eau Châtel Châtel Catégories d’évènement: Châtel

Un village au fil de l’eau Châtel, 26 juin 2021-26 juin 2021, Châtel. Un village au fil de l’eau 2021-06-26 14:30:00 – 2021-06-27 17:30:00 Scierie de Villapeyron Route de Pré-la-Joux

De la scierie de Villapeyron aux traditionnelles colombes en bois en passant par la forêt de l'Aity, prenez le temps de flâner au cours d'une balade sur le sentier en bord de Dranse, à la découverte du patrimoine du hameau de l'Essert. touristoffice@chatel.com +33 4 50 73 22 44

