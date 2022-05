UN VIGNOBLE LANGUEDOCIEN EN AGRICULTURE DURABLE Murviel-lès-Béziers Murviel-lès-Béziers Catégories d’évènement: Hérault

UN VIGNOBLE LANGUEDOCIEN EN AGRICULTURE DURABLE
Murviel-lès-Béziers
2022-06-16

Balade commentée du vignoble avec découverte de la flore méditerranéenne dans la garrigue et les bois entourant le domaine à 9h30. Visite d'une capitelle restaurée (abri en pierre sèche du vigneron), suivi d'une visite des chais. Dégustation de cuvées du domaine pour les adultes, dégustation de jus de raisin pour les enfants. Tenue décontractée conseillée, chaussure confortable et un chapeau.

