Un vieux sans histoire – ANNULÉ Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Un vieux sans histoire – ANNULÉ Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, 16 octobre 2022, Nantes. 2022-10-16 Suite au report du stage de théâtre Forum en janvier, le spectacle du 16 octobre 2022 est lui aussi reporté.

Horaire : 17:00

Gratuit : non 6 € (hors frais de location éventuels)BILLETTERIES :- theatrelaruche- helloasso.com- billetreduc.com- 02 51 80 89 13 (La Ruche) Suite au report du stage de théâtre Forum en janvier, le spectacle du 16 octobre 2022 est lui aussi reporté. Théâtre forum. Un théâtre forum sur les discriminations liées à l’âge et notamment l’âge des seniors. Restitution d’un travail de stage avec comédiens professionnels et amateurs. Proposé par Gilles Fichez et Théâtre de l’Entr’Acte Durée : environ 1h Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil resa@laruchenantes.fr 02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Adresse 8 Rue Félibien Ville Nantes lieuville Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Nantes Departement Loire-Atlantique

Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Un vieux sans histoire – ANNULÉ Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme 2022-10-16 was last modified: by Un vieux sans histoire – ANNULÉ Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme 16 octobre 2022 Nantes Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Nantes

Nantes Loire-Atlantique