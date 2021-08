Pierre-Buffière Viaduc ferroviaire de Pierre Buffière Haute-Vienne, Pierre-Buffière Un viaduc du XIXe siècle au-dessus de la Briance Viaduc ferroviaire de Pierre Buffière Pierre-Buffière Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Un viaduc du XIXe siècle au-dessus de la Briance

Viaduc ferroviaire de Pierre Buffière, le samedi 18 septembre à 16:30

Viaduc ferroviaire de Pierre Buffière, le samedi 18 septembre à 16:30

### Accompagné de l’historien Jean-Claude Bellarbre, découvrez les étapes de construction de cet ouvrage d’art composé de 11 arches ! Pour accéder à Pierre-Buffière, pas d’autre choix que d’emprunter un pont ou un viaduc ! Le viaduc ferroviaire construit entre 1888 et 1891 en pierres de tailles du pays, permet de franchir la vallée de la Briance.

Gratuit. Réservation recommandée.

Viaduc ferroviaire de Pierre Buffière
Viaduc, 87260 Pierre Buffière
Pierre-Buffière
Haute-Vienne

2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:30:00

