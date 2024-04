UN VERS DE TROP Le Non-Lieu Marseille, jeudi 11 avril 2024.

UN VERS DE TROP ♫♫♫ Jeudi 11 avril, 19h00 Le Non-Lieu 10€ + adhésion annuelle 4€

UN VERS DE TROP

Duo poético musical très dynamique !

Après mille déboires, de groupes en bouteilles, c’est dans le fond du verre que ce duo a fermenté. Entre deux boeufs saucés à la bourguignonne est née l’envie d’accoucher de poésies allongées sur un lit de musique : en somme de la « poésique ».

Alors, trinquer aux vers de Genet et se tâcher d’un rouge Aragon. Rire aux éclats le Rictus crispé, Glissant sur les tourments d’Artaud. Et, marteau, se brûler les lèvres de sels noirs Baldwin…

La recette est simple : des textes posés sur l’harmonie d’un piano et les cadences de batterie – le tout arrosé d’une voix qui oscille entre oscille entre mots parlés et chanson, le Sprechgesang comme diraient les allemands.

Djjbril Maïga : Piano, Voix lead, Kayamb

Cédric Benard : Batterie, Chœurs

PAF : 10€ + adh./ rés. En ligne ou SMS uniquement 06 82 58 22 49

Le Non-Lieu préfère ne pas prendre la carte ! mais peut le faire !

OUVERTURE DES PORTES 20h ou 18h30 pour les spectacles à 19h et 17h30 pour les spectacle à 18h

MERCI DE RESERVER c’est toujours mieux!

Le Non-Lieu 67 rue de La Palud, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur