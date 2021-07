Un Verre de Musique Place Mancini, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Nevers.

Un Verre de Musique

Place Mancini, le samedi 10 juillet à 19:00

Apprêtez-vous à recevoir en pleine face un cocktail d’énergie pure, de fièvre et de ferveur, de rage et de bonheur mêlés. Un mélange de mélodies élégantes et d’énergie brutale, d’harmonies vocales léchées et de riffs tranchants. Alice et Antoine, tour à tour batteur(se) et guitariste, produisent un son punk rock garage. En soignant les voix, ils apportent une touche chic à leurs riffs entêtants et tempo énervés.

Entrée libre, gratuite.

Plastic Age + Dirty French Kiss

