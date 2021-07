Un Verre de Musique Place de la Résistance, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Nevers.

Un Verre de Musique

Place de la Résistance, le dimanche 25 juillet à 19:00

PETITE MUSIQUE, c’est Bastien au violon et Cédric à la guitare, 2 frères chasseurs-cueilleurs de verbe et de folk acoustique et païenne . C’est depuis 20 ans, 7 albums et 1500 concerts du « spectacle très vivant » du meilleur cru : de la gueule au coeur . TAN PICKNEY, Combo reggae souriant aux sonorités jazzy et festives, Tan Pickney débarque de Suisse pour remuer vos hanches à coup de swing, de skank et de cuivres, le tout porté par une rythmique au groove infaillible…

Entrée libre, gratuite.

Petite Musique + Tan Pickney

Place de la Résistance Nevers 58000 Monastère de la Visitation Nièvre



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-25T19:00:00 2021-07-25T22:00:00