Un Verre de Musique La Tanière des enragés, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Varennes-Vauzelles.

Un Verre de Musique

La Tanière des enragés, le samedi 10 juillet à 19:00

Au détour d’un concert, il arrive que l’on rencontre de drôles de personnes, sans savoir ce qu’il en adviendra ; Carry On cherche à allier des mélodies brutes et puissantes avec des textes narrant plusieurs états émotionnels. C’est avec sa guitare, sa basse et sa batterie que Carry On mélange différents univers, et c’est à l’occasion de la sortie de leur premier EP « Emotions » que les trois comparses poursuivront leur route et prépareront leurs prochaines dates. C’est sur des cadences rythmiques entrainantes et des riffs endiablés que Carry On vous fera secouer la tête et taper du pied.

Entrée libre, gratuite.

La Tanière des enragés 2 Rue Denis Papin, 58640 Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Nièvre



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-10T19:00:00 2021-07-10T21:00:00