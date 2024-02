Un verger pour Mémoire Théâtre de l’Opprimé Paris, mercredi 28 février 2024.

Du mardi 27 février 2024 au dimanche 03 mars 2024 :

dimanche

de 17h00 à 18h15

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 20h30 à 21h45

.Public adolescents adultes. payant

Berthe perd la mémoire et ça ne va pas s’arranger ! Trois générations de femmes se rassemblent et s’organisent autour de cet événement. Il y a beaucoup d’amour, de l’irrévérence, du concret, de l’humour et de la poésie.

par la Compagnie demain on déménage

Alors que plane, sans qu’elle soit citée, l’ombre de la maladie d’Alzheimer, trois femmes se rassemblent et s’organisent autour de cet événement. Il y a beaucoup d’amour, il n’y a pas de pathos, mais de l’irrévérence, du concret, de l’humour et de la poésie !

Nous sommes face à trois générations de femmes. La plus âgée, Berthe, commence à perdre la mémoire. Cela lui révèle qu’il y a une urgence à transmettre, une urgence sans doute vitale pour Sylvie, sa fille, et Nina, sa petite-fille. Elle a beaucoup voyagé Berthe. Son histoire est faite d’exils, de souvenirs enfouis, de secrets. C’est cette histoire, cet “essentiel”, qu’elle va s’efforcer de partager de toutes ses forces. Et cela va irriguer la vie de Sylvie et Nina, dont les histoires piétinent.

La transmission des histoires de Berthe est importante, toutes le savent confusément. Elles viennent donner du sens, ré-enchanter, et permettre à Sylvie et Nina d’accepter enfin de cultiver leur jardin, avec en cadeau, ce “verger pour mémoire”…

Berthe a des secrets, on voit passer les couleurs et les parfums de sa vie. Nina a des chemins à prendre, des choix à affirmer. Sylvie a encore des histoires à vivre…

C’est avec une réelle grâce et un sens inattendu du suspens, que Laurent Contamin évoque le grand bouleversement qu’est la maladie de Berthe, cette « catastrophe », qui est aussi et surtout, un moment de vie intense…

Tout public

DURÉE : 1h15

texte de Laurent Contamin • Mise en scène David Olivier • associée à Cie Fond de scène • avec Danielle Ajoret, Pauline Briand, Nicolas Daussy, Delphine Lalizout • musique Nicolas Daussy • création lumière Sophie Ngo

Théâtre de l’Opprimé 78 rue du charolais 75012 Paris

Contact : https://www.theatredelopprime.com/d-tails-et-inscription/un-verger-pour-memoire https://www.facebook.com/theatredelopprimeparis https://www.facebook.com/theatredelopprimeparis https://theatredelopprime.mapado.com/

Compagnie Demain On déménage