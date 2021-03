Saint-André Verger de Galadriel Saint-André Un verger membre des Jardins de Noé Verger de Galadriel Saint-André Catégorie d’évènement: Saint-André

Un verger membre des Jardins de Noé Verger de Galadriel, 5 juin 2021-5 juin 2021, Saint-André. Un verger membre des Jardins de Noé

le samedi 5 juin à Verger de Galadriel Visites guidées Verger de Galadriel 1174 chemin de Préchac, Saint-André Saint-André

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-05T09:00:00 2021-06-05T12:30:00;2021-06-05T14:00:00 2021-06-05T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-André Autres Lieu Verger de Galadriel Adresse 1174 chemin de Préchac, Saint-André Ville Saint-André