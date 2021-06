Chinon Chinon Chinon, Indre-et-Loire « Un vent nouveau » exposition de Coco Téxèdre Chinon Chinon Catégories d’évènement: Chinon

Indre-et-Loire

« Un vent nouveau » exposition de Coco Téxèdre Chinon, 18 juin 2021-18 juin 2021, Chinon. « Un vent nouveau » exposition de Coco Téxèdre 2021-06-18 – 2021-09-19

Pour fêter les dix ans de l'inauguration du Chai Pierre et Bertrand Couly, la galerie Nathalie Béreau qui s'occupe de la programmation des expositions a souhaité partager une nouvelle fois le travail pictural de l'artiste Coco Téxèdre, avec l'exposition « Un vent nouveau ».

nbereau@hotmail.fr +33 6 79 71 26 44 http://www.nathaliebereau.com/

Coco Téxèdre, PB27 Pollens, 100×100 cm, huile sur papier marouflé sur toile, 202

