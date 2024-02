Un vent de (Micro) Folie souffle sur Saint-Yrieix ! Saint-Yrieix-la-Perche, samedi 2 mars 2024.

Un vent de (Micro) Folie souffle sur Saint-Yrieix ! Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Porté par la Villette, venez découvrir ce musée numérique regroupant plus de 5000 œuvres des plus grands musées nationaux et européens ainsi que son espace de réalité virtuelle.

C’est pour tous les publics, scolaires, familles, amateurs d’art, curieux…

Au programme de ce samedi découverte de la collection nationale 3 du musée numérique en navigant et en jouant avec les œuvres grâce à une tablette numérique. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 14:30:00

fin : 2024-03-02 16:00:00

14 Av. du Maréchal de Lattre de Tassig

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine microfolie@saint-yrieix.fr

L’événement Un vent de (Micro) Folie souffle sur Saint-Yrieix ! Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2024-02-13 par OT Pays de Saint-Yrieix