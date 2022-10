Un vendredi 13 dans le 13e, une visite porte-bonheur Catégorie d’évènement: île de France

de 18h00 à 20h00

de 14h30 à 16h30

de 10h00 à 12h00

Pour ce premier vendredi 13 de l'année 2023, Donatien vous propose une visite éphémère dans le 13e arrondissement de Paris sur la thématique du fameux nombre 13 ! Lors de cette visite éphémère spéciale vendredi 13, nous évoquerons, dans les rues du 13e arrondissement, la Bièvre et son fameux mythe du dragon, le château de la Reine-Blanche et la mystérieuse dame blanche, le nombre 13 et toute la symbolique qui lui est attachée ! C'est également au cours de cette visite que votre guide vous fera découvrir, à l'aide de petites phrases amusantes et pleine de malice, comment se détourner des superstitions. Un vendredi 13 rondement mené entre expressions insolites, chiffre maléfique ou nombre fétiche, porte-bonheur et talisman, cette balade ludique et joyeuse vous réservera bien des sourires. Le vendredi 13 dans le monde sera aussi au rendez-vous… Comment les autres pays accueillent-ils cette journée ? Entre croyances et superstitions, mythes ou légendes, vous ne verrez plus le vendredi 13 de la même façon. Paraskevidékatriaphobes s'abstenir…

