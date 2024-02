Un vendredi 13 dans le 13e, une visite porte-bonheur, vendredi 13 septembre 2024.

Le vendredi 13 décembre 2024

de 14h00 à 16h00

de 17h30 à 19h30

de 10h00 à 12h00

de 18h00 à 20h00

de 14h00 à 16h00

de 10h00 à 12h00

.Public adolescents adultes. payant

Tarif plein 13 €

Donatien vous propose une visite éphémère dans le 13e arrondissement de Paris sur la thématique du fameux nombre 13 !

Lors de cette visite éphémère spéciale vendredi 13, nous évoquerons, dans les rues du 13e arrondissement, la Bièvre et son fameux mythe du dragon, le château de la Reine-Blanche et la mystérieuse dame blanche, le nombre 13 et toute la symbolique qui lui est attachée !

C’est également au cours de cette visite que votre guide vous fera découvrir, à l’aide de petites phrases amusantes et pleine de malice, comment se détourner des superstitions.

Un vendredi 13 rondement mené entre expressions insolites, chiffre maléfique ou nombre fétiche, porte-bonheur et talisman, cette balade ludique et joyeuse vous réservera bien des sourires.

Le vendredi 13 dans le monde sera aussi au rendez-vous… Comment les autres pays accueillent-ils cette journée ? Entre croyances et superstitions, mythes ou légendes, vous ne verrez plus le vendredi 13 de la même façon.

Paraskevidékatriaphobes s’abstenir…

Le lieu de rendez vous précis est indiqué sur votre billet : il se situera proche du métro Glacière

©exploreparis