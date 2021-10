Paris Archives de Paris - Salle Paul Verlaine île de France, Paris Un Vendéen dans la révolution française… Archives de Paris – Salle Paul Verlaine Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Un Vendéen dans la révolution française… Archives de Paris – Salle Paul Verlaine, 7 décembre 2021, Paris.

de 15h à 16h30

gratuit

… Jean Victor Goupilleau (1751-1820). Conférence Par Martine Ehlermann-Gandrillon, administratrice de la France Généalogique – CEGF, en association avec la France généalogique CEGF. D’octobre 1791 au printemps 1795, nous suivrons le parcours de Jean Victor Goupilleau, un Vendéen républicain de la ville de Montaigu, à travers plus de trois cents lettres écrites à son frère Philippe Charles Aimé Goupilleau, élu député à la Législative en 1791, puis à la Convention en 1793. Parallèlement aux évènements nationaux, les lettres de Jean Victor Goupilleau nous permettent de suivre les enjeux de la vie quotidienne au sein d’une municipalité partagée entre partisans de la Révolution et opposants catholiques et royalistes, ainsi que l’évolution d’un personnage engagé qui reste avant tout un honnête homme. Animations -> Conférence / Débat Archives de Paris – Salle Paul Verlaine 18 boulevard Sérurier Paris 75019

Collection Lalbat, 1900-1925. Archives de Paris, D19Z.

