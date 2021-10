Saint-Pierre Centre Culturel et Sportif Saint-Pierre Un Triomphe Centre Culturel et Sportif Saint-Pierre Catégorie d’évènement: Saint-Pierre

Un Triomphe Centre Culturel et Sportif, 28 octobre 2021, Saint-Pierre. Un Triomphe

Centre Culturel et Sportif, le jeudi 28 octobre à 21:00

Le Centre Culturel et Sportif vous propose ce jeudi 28 octobre un film De Emmanuel Courcol : Un Triomphe. Synopsis : Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d’animer un atelier théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien des détenus, il se met en tête de monter avec eux une pièce sur la scène d’un vrai théâtre. Commence alors une formidable aventure humaine. Inspiré d’une histoire vraie. Ouverture des portes à 20h30, début du film à 21h00.

Les billets sont en vente au secrétariat du CCS. Tarif plein 8€. Tarif Réduit 4€

Au CCS Centre Culturel et Sportif Rue Verdun, Saint-Pierre, Saint-Pierre-et-Miquelon Saint-Pierre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-28T21:00:00 2021-10-28T23:59:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Pierre Autres Lieu Centre Culturel et Sportif Adresse Rue Verdun, Saint-Pierre, Saint-Pierre-et-Miquelon Ville Saint-Pierre lieuville Centre Culturel et Sportif Saint-Pierre