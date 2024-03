Un trésor dans la Rouvre Maison de la Rivière et du Paysage Athis-Val-de-Rouvre, mercredi 17 juillet 2024.

Un trésor dans la Rouvre La Rouvre abrite de nombreuses espèces ! Mercredi 17 juillet, 10h00 Maison de la Rivière et du Paysage Gratuit(PNA) // RESERVATION OBLIGATOIRE au 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr // RDV: Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage // Equipement: Bottes

Début : 2024-07-17T10:00:00+02:00 – 2024-07-17T12:00:00+02:00

Fin : 2024-07-17T10:00:00+02:00 – 2024-07-17T12:00:00+02:00

La Rouvre abrite de nombreuses espèces ! Découvrez, lors d’une pêche et d’un temps en salle, les nombreuses « petites bêtes » qui la peuplent ainsi que l’emblématique Moule perlière ! Dès 6 ans

Maison de la Rivière et du Paysage Ségrie-Fontaine Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]