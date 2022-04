Un tremplin pour un premier emploi Espace Val Fleury Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Un tremplin pour un premier emploi Espace Val Fleury, 13 avril 2022, Meudon. Un tremplin pour un premier emploi

Espace Val Fleury, le mercredi 13 avril à 17:00

La fondation Valtus propose un accompagnement sur plusieurs semaines, gratuit, axé sur la confiance en soi est le développement de réseaux. Véritable tremplin pour un premier emploi, la fondation Valtus sera présente mercredi 13 avril de 17h à 18h30 à l’Espace Val Fleury, 2-4 rue des Grimettes.

Entrée libre su inscription

Pour tous les jeunes diplômés d’au minimum un Bac+3, la ville organise une réunion d’information avec la fondation Valtus. Espace Val Fleury 2-4 rue des grimettes, 92190 Meudon Meudon Fleury Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-13T17:00:00 2022-04-13T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Espace Val Fleury Adresse 2-4 rue des grimettes, 92190 Meudon Ville Meudon lieuville Espace Val Fleury Meudon Departement Hauts-de-Seine

Espace Val Fleury Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

Un tremplin pour un premier emploi Espace Val Fleury 2022-04-13 was last modified: by Un tremplin pour un premier emploi Espace Val Fleury Espace Val Fleury 13 avril 2022 Espace Val-Fleury Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine