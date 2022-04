Un travail de fourmi ! Parc du Rectorat Floirac Catégories d’évènement: Floirac

le samedi 21 mai à 16:00

Deux myrmécologues (spécialistes des fourmis) rencontrent le public pour ce qu’ils pensaient être une opération de comptage (opération au cours de laquelle les personnes présentes sont censées répertorier les fourmis présentes). Commence alors une curieuse vraie-fausse conférence sur les fourmis, leur monde, leurs habitudes, leurs symboliques… un vrai travail de fourmi, en somme ! Une réponse jubilatoire aux curiosités enfantines, avides de savoir le « pourquoi du comment » de ces choses ce qui se passent sous terre, dans les arbres ou dans les murs. L’occasion de découvrir, aussi, que ces fascinants insectes qui nous entourent peuvent être plein d’enseignements… Un spectacle fourmillant, renseigné et renseignant, qui parle à tout le monde et… de tout le monde ! La Compagnie Thomas Visonneau sera en résidence de création sur la ville de Floirac pour la création de ce spectacle du 28 février au 4 mars 2022. Conception et mise en scène : Thomas Visonneau Jeu : Frédéric Périgaud, Elise Servières Dessins, contribution plastique : Ita Duclair Créateur sonore : Michaël Martin Constructions : Manu Obry Ecriture à partir d’un collectage dans les territoires Co-organisation iddac, agence culturelle du Département de la Gironde En coréalisation avec l’OARA Durée : 1h

Tarif : 6€

2022-05-21T16:00:00 2022-05-21T17:00:00

